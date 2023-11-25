В латексном наряде и на шпильках: телеведущая в эффектном луке похвасталась стройной фигурой

Британская телеведущая и радио-диджей Майя Джама посетила состоявшуюся в Лондоне вечеринку британского Vogue 2023 Forces For Change.

Там девушка предстала в пикантном образе total black. На ней был латексный жакет с декольте и латексные леггинсы. В этом наряде Майя выглядела стройно.

Майя Джама / Фото: Getty Images

Свой лук она дополнила черными туфлями с прозрачными вставками и на шпильках, красивой укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками, золотистыми серьгами и французским маникюром.

Напомним, модель Джордан Данн появилась на этой же вечеринке в черном платье макси от бренда Versace с американской проймой и вырезами по бокам.

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