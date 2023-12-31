В виниловом плаще и с сумкой Hermès: бразильская модель Жизель Оливейра на отдыхе в горах

Зимние празднике она проводит на популярном курорте в штате Колорадо.

Бразильская модель Жизель Оливейра, прославившаяся своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret, как и многие другие знаменитости проводит сейчас время в на горнолыжном курорте в Аспене. Модель сфотографировали папарацци во время одной из прогулок по заснеженной улице.

Жизель Оливейра / Фото: Getty Images

30-летняя Жизель надела виниловый черный плащ, лосины и ботинки на шнурках. Образ она завершила длинным теплым шарфом нежно-голубого цвета, перчатками и сумкой от Hermès.

Также Оливейра распустила волосы и сделала легкую укладку. Но на прогулку она вышла не одна, а в компании подруги и коллеги - Бруны Лирио - бразильской модели, тоже наиболее известная своей работой в качестве модели Victoria’s Secret.

Жизель Оливейра / Фото: Getty Images

Также на этом курорте сейчас проводит время певица Мэрайя Кэри. Звезду неоднократно фотографировали в гламурных луках после шопинга в элитных брендовых магазинах.

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