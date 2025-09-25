В латексном платье и с черным чокером на шее: Ким Кардашьян пришла на интервью и удивила фактом из жизни

Ким Кардашьян / © Getty Images

Теледива не перестает удивлять. Но в этот раз Ким Кардашьян появилась не в своем семейном шоу, а в развлекательной программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Кардашьян надела эффектное черное платье из латекса, которое феноменально обтягивало ее фигуру, а также подчеркивало глубокое декольте.

У платья были тонкие бретельки, а также высокий разрез на длинной юбке, а носила этот наряд Ким в сочетании с чокером от Chrome Hearts и обувью на огромной платформе. Также Ким распустила волосы и надела украшения с бриллиантами на ногу.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Во время интервью 44-летняя Кардашьян рассказала, как ее 69-летняя мама однажды устроила ей свидание вслепую, но сказала, что это собеседование на работу.

«Мне она сказала, что это собеседование, а ему — что это свидание», — объяснила Ким. «И вот я подъезжаю, иду и рассказываю о том, чем хочу заниматься, и у меня с собой резюме! Не думаю, что она предполагала, что я буду настолько готова предоставить резюме».

Напомним, что также в Нью-Йорке Ким презентовала свою новую коллаборацию с брендом Nike. Известный спортивный бренд Nike объединился с брендом одежды Skims, возглавляемым Кардашьян, с целью создания новой линейки одежды под названием NikeSkims. Ради такого события Ким организовала перформанс на который пришла сама и позвала свою маму Крис Дженнер и младшую сестру Хлое Карадашьян.