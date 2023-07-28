В латексном платье поверх бюстгальтера: американская интернет-звезда одела неудачный наряд

Знаменитость вышла в свет в тесном платье.
В объективы папарацци попала американская интернет-звезда Сай Де Сильва. Женщина прогуливалась по району Сохо в Нью-Йорке.
Для своего выхода она выбрала довольно неудачный наряд. На Сай было черное латексное платье миди на тонких бретельках, которое было на нее немного мало и пережимало ее на животе и под мышками, что выглядело некрасиво.
А еще под это платье Сильва надела черный бюстгальтер, который наполовину выглядывал.
Аутфит она дополнила черными босоножками с завязками на лодыжках, тонким черным ремешком на талии и черной сумкой с золотой деталью.
Сай сделала гладкий пучок, надела на лицо массивные черные очки, на руку широкий золотистый браслет, а уши украсила большими серьгами-кольцами.
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