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В латексном платье с эффектом помятости: Ким Кардашьян посетила светское мероприятие

В латексном платье с эффектом помятости: Ким Кардашьян посетила светское мероприятие

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким, хоть и была в довольно лаконичном наряде, но выглядела очень эффектно.

43-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян появилась среди гостей на третьем ежегодном ужине "Забота о женщинах", организованном фондом Kering.

Она продемонстрировала свою роскошную фигуру в обтягивающем латексном платье от Модного дома Balenciaga. Это было платье миди с широкими бретельками и разрезом на юбке.

Наряд имел необычную текстуру, ведь его украшал трендовый эффект помятой ткани.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Образ Ким дополнила черными туфлями на каблуках, французским маникюром и любимым макияжем к коричневой гамме. Волосы ее парикмахер-стилист Крис Эпплтон уложил в "мокрые" локоны.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Помимо Кардашьян на светском ужине позировали в роскошных платьях и дорогих украшениях Сальма Хайек со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, Дакота Джонсон в гламурном платье от Gucci, а также невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Сальма Хайек с мужем / © Associated Press
Сальма Хайек с мужем / Фото: Associated Press
Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press
Лорен Санчес / © Associated Press
Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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