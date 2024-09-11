В латексном платье с эффектом помятости: Ким Кардашьян посетила светское мероприятие

Ким, хоть и была в довольно лаконичном наряде, но выглядела очень эффектно.

43-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян появилась среди гостей на третьем ежегодном ужине "Забота о женщинах", организованном фондом Kering.

Она продемонстрировала свою роскошную фигуру в обтягивающем латексном платье от Модного дома Balenciaga. Это было платье миди с широкими бретельками и разрезом на юбке.

Наряд имел необычную текстуру, ведь его украшал трендовый эффект помятой ткани.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Образ Ким дополнила черными туфлями на каблуках, французским маникюром и любимым макияжем к коричневой гамме. Волосы ее парикмахер-стилист Крис Эпплтон уложил в "мокрые" локоны.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Помимо Кардашьян на светском ужине позировали в роскошных платьях и дорогих украшениях Сальма Хайек со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, Дакота Джонсон в гламурном платье от Gucci, а также невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Сальма Хайек с мужем / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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