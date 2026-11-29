- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
В латексном платье с корсетом и прозрачных туфлях: певица в эффектном образе появилась на премии
Лорен Вуд позировала перед фотографами в наряде в футуристическом стиле.
Американская певица Лорен Вуд посетила церемонию вручения премии The Beauty Awards 2026, которая состоялась в Лондоне.
Для своего появления на красной дорожке она выбрала эффектное облегающее латексные платье стально-серого цвета с эффектом жидкого металла, создававшее футуристический образ.
Наряд имел широкие бретели, пикантное декольте и облегающий корсет с вертикальными рельефными швами. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Лук Вуд дополнила темными прозрачными туфлями с заостренным носком. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на руке были серебряные часы. Лорен сделала элегантную прическу с выпущенной прядью с одной стороны, макияж с бежево-ягодной помадой и нежно-розовый маникюр.