Лорен Вуд / © Getty Images

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Американская певица Лорен Вуд посетила церемонию вручения премии The Beauty Awards 2026, которая состоялась в Лондоне.

Для своего появления на красной дорожке она выбрала эффектное облегающее латексные платье стально-серого цвета с эффектом жидкого металла, создававшее футуристический образ.

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Лорен Вуд / © Getty Images

Наряд имел широкие бретели, пикантное декольте и облегающий корсет с вертикальными рельефными швами. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

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Лук Вуд дополнила темными прозрачными туфлями с заостренным носком. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на руке были серебряные часы. Лорен сделала элегантную прическу с выпущенной прядью с одной стороны, макияж с бежево-ягодной помадой и нежно-розовый маникюр.

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