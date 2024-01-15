В латексном платье с откровенным декольте: звезда сериала "Уэнсдей" в провокационном луке позировала на красной дорожке

Звезда сериала "Уэнсдей" и фильмах 90-х "Семья Адамсов" и "Каспер" – Кристина Риччи – посетила церемонию вручения наград Critics Choice Awards 2024 в Лос-Анджелесе.

Актриса выбрала для своего появления провокационный лук. Она надела латексное платье без бретелек, со шлейфом и разрезом от Atsuko Kudo, которое имело откровенное сексуальное декольте. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила комплектом бриллиантовых украшений – колье, серьги, браслет и кольца, черным клатчем от Carolina Herrera и лакированными туфлями.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Она собрала волосы сзади, сделала насыщенный вечерний макияж с красной помадой и завершила лук французским маникюром.

Напомним, Эмма Стоун появилась на премии Critics Choice Awards в черном плиссированном платье на одно плечо с декором от бренда Louis Vuitton.

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