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В латексном платье с пикантным декольте: эффектная Адриана Лима примерила образ вампира

В латексном платье с пикантным декольте: эффектная Адриана Лима примерила образ вампира

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Селебрити хвастаются в Сети своими костюмами к Хэллоуину.

43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима тоже не стала исключением и показала в Instagram свой вариант костюма для празднования Дня всех святых.

Модель надела короткое латексное платье с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Ее образ дополняли укладка с "мокрым" эффектом, темный маникюр и накладка на зубы с клыками.

© Instagram Адрианы Лимы
Фото: Instagram Адрианы Лимы

"Для всех кровопийц: я тоже могу быть одним из вас….Веселого Хэллоуина", - написала Адриана под фото.

Костюм вампира обычно один из самых популярных на Хэллоуин. Так, его выбрала также певица Кристина Агилера. Она нарядилась графом Дракулой.

© Инстаграм/Кристина Агилера
Фото: Инстаграм/Кристина Агилера

Напомним, ранее модель Адриана Лима показала, как сбрасывала лишний вес. Бразильянку часто обвиняют в использовании популярного сейчас среди селебрити препарата для похудения, и она решила ответить хейтерам.

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