В латексном платье с пикантным декольте: эффектная Адриана Лима примерила образ вампира

Селебрити хвастаются в Сети своими костюмами к Хэллоуину.
43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима тоже не стала исключением и показала в Instagram свой вариант костюма для празднования Дня всех святых.
Модель надела короткое латексное платье с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Ее образ дополняли укладка с "мокрым" эффектом, темный маникюр и накладка на зубы с клыками.
"Для всех кровопийц: я тоже могу быть одним из вас….Веселого Хэллоуина", - написала Адриана под фото.
Костюм вампира обычно один из самых популярных на Хэллоуин. Так, его выбрала также певица Кристина Агилера. Она нарядилась графом Дракулой.
Напомним, ранее модель Адриана Лима показала, как сбрасывала лишний вес. Бразильянку часто обвиняют в использовании популярного сейчас среди селебрити препарата для похудения, и она решила ответить хейтерам.
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