В латексном платье с пикантным декольте: эффектная Адриана Лима примерила образ вампира

43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима тоже не стала исключением и показала в Instagram свой вариант костюма для празднования Дня всех святых.

Модель надела короткое латексное платье с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Ее образ дополняли укладка с "мокрым" эффектом, темный маникюр и накладка на зубы с клыками.

Фото: Instagram Адрианы Лимы

"Для всех кровопийц: я тоже могу быть одним из вас….Веселого Хэллоуина", - написала Адриана под фото.

Костюм вампира обычно один из самых популярных на Хэллоуин. Так, его выбрала также певица Кристина Агилера. Она нарядилась графом Дракулой.

Фото: Инстаграм/Кристина Агилера

Напомним, ранее модель Адриана Лима показала, как сбрасывала лишний вес. Бразильянку часто обвиняют в использовании популярного сейчас среди селебрити препарата для похудения, и она решила ответить хейтерам.

Читайте также:

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)