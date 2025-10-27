ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
139
1 мин

В латексном платье с разрезом до пупка: Lizzo в гламурном образе сходила на вечеринку

37-летняя американская рэп-исполнительница любит носить провокационные наряды.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Lizzo, которая шла на вечеринку Vogue World. Для своего выхода она выбрала гламурный образ.

Рэперша была одета в черный латексный наряд с металлическим блеском, который состоял из боди с высокой горловиной и длинными рукавами и юбки с разрезом до пупка.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Лук артистка дополнила черными остроносыми слингбэками и сумкой цвета металлик. Она надела черный парик, сделала макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и острый длинный маникюр цвета металлик. Уши Lizzo украсила серебряными серьгами-кольцами, а руки — серебряными кольцами и черными парными браслетами.

Напомним, ранее смелая Lizzo продемонстрировала лук в коричневом мини-платье со стразами.

139
