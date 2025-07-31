В латексном платье силуэта «русалка»: Дженна Ортега на премьере «Уэнсдей-2» в Лондоне

Дженна Ортега / © Associated Press

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Вместо привычной мрачной палитры Дженна выбрала образ в светлых оттенках. На ней было платье Ashi Studio FW25 Couture, бежевый полупрозрачный ансамбль состоял из корсета из латекса с текстурой змеиной кожи и юбки силуэта «русалка».

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна дополнила аутфит украшениями Rainbow K, нюдовым маникюром и высокими туфлями на платформе и каблуках от Jimmy Choo. Длинные темные волосы Ортега собрала в низкий хвост, часть которых заплела в косу. У нее был выразительный макияж глаз с блестящими тенями и темной помадой подчеркнуты губы.

Дженна Ортега / © Associated Press

Также премьеру второго сезона посетила Кэтрин Зета-Джонс. Она появилась перед камерами фотографов в вечернем платье от Stephane Rolland весьма откровенного силуэта.

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Дженна Ортега / © Associated Press