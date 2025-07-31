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- Шоу-бизнес
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В латексном платье силуэта «русалка»: Дженна Ортега на премьере «Уэнсдей-2» в Лондоне
22-летняя Дженна Ортега позировала фотографам по прибытии на премьеру второго сезона телесериала «Уэнсдей-2» в Лондоне.
Вместо привычной мрачной палитры Дженна выбрала образ в светлых оттенках. На ней было платье Ashi Studio FW25 Couture, бежевый полупрозрачный ансамбль состоял из корсета из латекса с текстурой змеиной кожи и юбки силуэта «русалка».
Дженна дополнила аутфит украшениями Rainbow K, нюдовым маникюром и высокими туфлями на платформе и каблуках от Jimmy Choo. Длинные темные волосы Ортега собрала в низкий хвост, часть которых заплела в косу. У нее был выразительный макияж глаз с блестящими тенями и темной помадой подчеркнуты губы.
Также премьеру второго сезона посетила Кэтрин Зета-Джонс. Она появилась перед камерами фотографов в вечернем платье от Stephane Rolland весьма откровенного силуэта.