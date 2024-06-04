В лавандово-синем мини-платье: актриса Никола Кохлан блистала на премьере "Бриджертонов"

В преддверии выхода новых эпизодов сериала "Бриджертоны" от Netflix, в Торонто состоялась премьера с фотосессией, которую посетили звезды шоу.

Главное внимание на красной дорожке привлекла актриса Никола Кохлан, которая является главной героиней третьего сезона сериала.

На 37-летней Николе было лавандово-синее платье от бренда Sara Mrad из коллекции весна-лето 2024. Наряд был выполнен вручную из шелковой органзы и состоял из множества складок ткани, которые напоминали морские волны, у него также не было бретелек. Мини актриса носила в сочетании с огромной рубиновой накидкой со складками и шлейфом.

Этот ее ансамбль излучал гламур и изящество, а дополнила она его серебристыми туфлями с камнями, высокой прической и золотыми серьгами.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

На мероприятии она позировала с коллегой по сериалу Люком Ньютоном, который в Бриджертонах исполняет роль ее возлюбленного. Актер надел на мероприятие серый полосатый костюм из помятой ткани, который сочетал с полосатой рубашкой и белой футболкой.

Никола Кохлан и Люк Ньютон / Фото: Getty Images

Также немного ранее Никола посетила мероприятие, которое проводилось в Нью-Йорке перед стартом показов первой части третьего сезона "Бриджертонов". В тот раз она блистала перед фотографами в белоснежном луке от бренда Danielle Frankel, который носила в сочетании с украшениями от Chopard с изумрудами и бриллиантами.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Напомним, что Netflix решили разделить третий сезон сериала "Бриджертоны" на две части. Первые четыре серии популярного шоу вышли 16 мая, а вторые четыре серии появятся на стриминге 13 июня. Перед стартом финальных эпизодов Никола Кохлан подогревает интерес показывая фото со съемочной площадки, а Netflix выпустили новый трейлер.

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