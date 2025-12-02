- Дата публикации
В лавандовом балахоне со шлейфом и шляпке: Рианна вышла в свет в луке от Balenciaga
Певица и бизнеследи появилась на мероприятии с отцом своих детей.
Рианна после рождения дочери, которая стала ее третьим ребенком, появилась на церемонии вручения премии Gotham Film Awards. Она позировала фотографам в объемном платье-балахоне созданном Пьерпаоло Пиччоли для Модного дома Balenciaga.
Ее платье лавандового цвета было с объемными складками ткани и длинным шлейфом, а дополнила она этот наряд кожаными черными перчатками и креативной шляпкой украшенной перьями. Макияж Рианны был ярким, а роскоши и гламура ее образу добавляли роскошные драгоценности — колье и серьги.
На мероприятии Рианна позировала со своим возлюбленным A$AP Rocky, который был одет не менее стильно, ведь вышел на красную дорожку с костюме графитового цвета, рубашке и галстуке. В руке к рэпера была сумка, а обул он туфли от Chanel.
Также мероприятие посетили и другие звезды: Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Кейт Хадсон и Аманда Сейфрид.