В лавандовом наряде с капюшоном: Тина Кунаки в экстравагантном луке на Каннском кинофестивале

24-летняя французская модель и жена Венсана Касселя вышла на красную дорожку в эффектном наряде.
В четвертый день Каннского кинофестиваля на красную дорожку вышла Тина Кунаки. Модель произвела впечатление своим экстравагантным образом.
Девушка появилась в фиолетовой юбке фасона "русалка", которую она скомбинировала с объемным верхом с капюшоном лавандового цвета. Сзади наряд выглядел очень интересно.
Свой лук Кунаки разбавила красным атласным поясом-бантом.
Сначала жена Касселя была в капюшоне, а затем сняла его, чтобы фотографы могли сделать красивые снимки.
Аутфит красотка дополнила глянцевым маникюром нюдового цвета и массивным кольцом с камнями. Волосы она собрала в гладкий пучок и сделала нежный макияж с светло-коричневым блеском. В ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики.
Ранее Тину папарацци подловили возле отеля, в котором она остановилась. Она была одета в короткое платье-рубашку с хищным принтом, из-под которого виднелся черный бюстгальтер. Наряд знаменитость сочетала с неоново-синими босоножками на завязках.
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