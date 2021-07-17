В лавандовом наряде с перьями: Шэрон Стоун посетила гала-концерт в наряде от Dolce&Gabbana

В лавандовом наряде с перьями: Шэрон Стоун посетила гала-концерт в наряде от Dolce&Gabbana

Предполагаем, что этот наряд актриса надела, потому что как раз сейчас в Провансе сезон цветения лаванды. Получился символичный жест.

Голливудская актриса Шэрон Стоун сейчас проводит время во Франции, где активно посещает различные вечеринки и кинофестивали. Одним из новых мероприятий, на котором побывала звезда, стал 27-й ежегодный гала-концерте amfAR "Кино против СПИДа", прошедший на вилле Eilenroc на мысе Антиб.

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Для своего появления Стоун выбрала платье в лавандовых оттенках от бренда Dolce&Gabbana. Оно было с прямым декольте, которое украшали бретельки с блестками выполнены крест-накрест. Юбка была свободной и многослойной и декорирована страусиными перьями. Декольте платья украшали пайетки.

Шэрон Стоун / Associated Press

Сейчас у Стоун короткая стрижка, поэтому она просто уложила волосы назад и дополнила свой нежный наряд крупными сережками в виде цветов.

Шэрон Стоун / Associated Press

Напомним, что несколько дней назад звезда появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в роскошном голубом платье от Dolce&Gabbana, которое было расшито крупными цветами. Это платье вызвало настоящий фурор.

Шэрон Стоун / Associated Press

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