В лавандовом "облаке": супермодель 90-х Хелена Кристенсен появилась в платье от саудовского бренда

Выглядела звезда в этом наряде превосходно и необычно.

54-летняя супермодель 90-х Хелена Кристенсен посетила Неделю моды в Лондоне и мероприятие BFC x AlUla Creates. Это была презентация двух брендов из Саудовской Аравии.

На мероприятии Хелена появилась в наряде-облаке лавандового цвета от Atelier Hekayat. Ее лук состоял из боди, кружевных колготок и платья-накидки с завязками на талии и множеством объемных рюш.

Дополнила супермодель свой аутфит сумкой-клатчем, серьгами с жемчугом и высокой прической.

Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

Также несколькими кадрами этого образа Хелена поделилась на странице Instagram.

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