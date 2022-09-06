В лавандовом платье и с новой прической: Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале

61-летняя британская актриса появилась на красной дорожке в красивом аутфите.

Тильда Суинтон посетила Венецианский кинофестиваль. Актриса вместе со своими коллегами появилась, чтобы представить фильм "Вечная дочь", в котором сыграла главную роль.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Тильда была одета в длинное лавандовое платье от французского бренда Haider Ackermann, расшитое пайетками. Наряд она сочетала с атласными туфлями в тон.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Суинтон предстала на мероприятии с новой прической – она выкрасила пряди волос в желтый цвет. Во время пресс-конференции актриса сказала журналистам, что таким образом она демонстрирует свою поддержку Украине.

"Для меня большая честь носить половину украинского флага", – сказала Тильда.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Кстати, на фотоколле ленты актриса появилась в синей рубашке, которая вместе с желтыми волосами символизировала украинский флаг.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

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