В лавандовом платье и с сумочкой-гитарой: Линдсей Лохан очаровала аутфитом на премьере фильма "Чумовая пятница"

Линдсей Логан / © Associated Press

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В Лондоне состоялась премьера фильма от Disney "Чумовая пятница 2" ("Freakier Friday"), на которой присутствовала исполнительница главной роли Линдсей Лохан.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Актриса появилась на ивенте в образе своей героини Анны Коулман из первого фильма. На ней было лавандовое платье макси по фигуре, которое для нее создал бренд Ludovic de Saint Sernin. Наряд имел соблазнительное декольте, а также был украшен под лифом, на талии и подоле золотистыми камнями.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Интересным дополнением лука Лохан стала сумочка в виде гитары на цепочке от Judith Leiber, которая также была отсылкой на сцену из первой части фильма.

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Линдсей Лохан / © Associated Press

На звезде были бежевые босоножки на шпильках от Manolo Blahnik и красивые украшения Samer Halimeh New York. Волосы она уложила в локоны, сделала макияж в нежных оттенках и светлый маникюр.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей позировала также со своими коллегами по ленте: Джейми Ли Кертис, Мэнни Хасинто, Джулией Баттерс, Чедом Майклом Мюрреем и Софией Хаммонс.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Напомним, Линдсей Лохан на премьере сиквела в Нью-Йорке предстала в белом платье с декольте, драпировкой и акцентными пышными воланами на асимметричном подоле.

О фильме:

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События разворачиваются спустя годы после того, как Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдсей Лохан) пережили кризис идентичности. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить дважды.

В украинский прокат лента "Чумовая пятница 2" выйдет 7 августа.