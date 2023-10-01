В лавандовом платье-комбинации: Ким Кардашьян ошеломила своим образом на Неделе моды в Париже

Это был идеальный и очень гламурный образ без лишних деталей.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян превзошла саму себя, когда появилась на показе Victoria Beckham весна-лето 2024. Дива Instagram выбрала длинное шелковое платье в пол в нежно-лавандовом цвете и на тонких бретельках.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Наряд был однотонным, подчеркивал невероятную фигуру Ким, а также имел овальное глубокое декольте.

Дополнила образ она лаконичными босоножками на высоких каблуках, укладкой с легкими локонами, а также массивными украшениями на шее с бриллиантами, у одного из которых были камни в цвет ее платья.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также Ким сделала лавандовый маникюр, макияж с яркими румянами и блеском на губах.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

А вот пришла она на шоу не одна, а в компании своей матери Крис Дженнер, которая надела такое же платье, но черного цвета и дополнила его курткой и бриллиантовыми колье.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер / Фото: Associated Press

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