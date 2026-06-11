В лавандовом платье-комбинации с откровенным декольте: Рэйчел Зеглер очаровала нежным образом

Рэйчел Зеглер

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Звезда фильмов «Белоснежка» и «Вестсайдская история» Рэйчел Зеглер поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На них девушка продемонстрировала романтический образ в бельевом стиле, в котором она посетила афтепати премии Tony Awards.

Актриса позировала за кулисами в нежном шелковом платье лавандового оттенка от бренда Nina Ricci. Наряд имел тонкие бретельки, глубокое V-образное декольте и облегающий силуэт, который красиво подчеркивал ее стройную фигуру.

Рэйчел Зеглер

Зеглер также показала подписчикам, как выглядит наряд сзади — там был вырез и длинные контрастные бретели насыщенного фиолетового цвета, которые спускались по спине, придавая наряду эффектности.

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Рэйчел Зеглер

Рэйчел дополнила свой образ прической с боковым пробором, макияжем с акцентом на глазах, лаконичными серьгами с камнями и кольцами.

Рэйчел Зеглер

Напомним, Рэйчел Зеглер в платье с декольте до пупка от бренда Michael Kors появилась на церемонии вручения премии «Тони».

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