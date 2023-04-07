В лавандовом платье с сексуальным декольте: лос-анджелесская модница в соблазнительном луке попала в объективы папарацци

Мандана Болурчи обожает откровенные луки, которые обычно выбирает для своих выходов в свет.

В объективы папарацци на улицах Западного Голливуда попала американская звезда соцсетей и инфлюэнсер Мандана Болурчи. Красавица шла в компании своего любимого – профессионального баскетболиста Патрика Беверли.

Мандана, как всегда, выглядела сексуально. На ней было атласное платье лавандового цвета, расшитое на юбке перьями. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное соблазнительное декольте.

Сверху Болурчи надела куртку с искусственным мехом на молнии. Лук звезда дополнила лавандовыми босоножками на шпильках и розовой сумочкой.

Мандана Болурчи и Патрик Беверли / Фото: Getty Images

Волосы Мандана уложили в локоны и сделали насыщенный вечерний макияж. Белый маникюр и бриллиантовые украшения завершили эффектный образ модницы.

Патрик выглядел стильно в белой рубашке с надписью, твидовом черно-белом пиджаке, черных брюках и кроссовках.

Напомним, в прошлый раз на улицах Лос-Анджелесаула Болурчи появилась в синем мини-платье с прозрачными вставками и без бюстгальтера. Получилось пикантно.

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