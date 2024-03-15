В лавандовом платье с сексуальным декольте: яркий образ политического комментатора

В объективы папарацци попала нигерийско-американская политическая комментаторша, ученая по связям с общественностью и телеведущая – Венди Осефо.

У женщины был яркий красивый образ. На ней было длинное платье лавандового цвета с узлами и драпировкой в зоне декольте и на животе. Наряд имел откровенный вырез, который подчеркнул ее пышную сексуальную грудь. Обута она была в золотые туфли.

Венди Осефо / Фото: Getty Images

Венди сделала элегантную высокую прическу, макияж с пышными ресницами и рубиновыми тенями на веках. Уши она украсила золотыми серьгами-капями, а руки – парными золотыми браслетами и кольцами. Длинный острый маникюр с декором завершил лук Осефо.

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