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В лавандовых мини-шортах и с сумкой Chanel: звезда Marvel Люпита Нионго похвасталась стройными ногами на фэшн-показе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
1 мин
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В лавандовых мини-шортах и с сумкой Chanel: звезда Marvel Люпита Нионго похвасталась стройными ногами на фэшн-показе

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

40-летняя актриса в красивом образе появилась на Парижской неделе моды.

Звезда фильма от Marvel "Черная пантера" - Люпита Нионго - приехала в Париж, чтобы посетить показ Chanel Haute Couture осень/зима 2023/2024, который состоялся в рамках Недели моды.

Для своего появления актриса выбрала стильный лук от Chanel. На ней был костюм из букле, который состоял из коротких шортов и топа с воротником, с блестящими пуговицами и большими накладными карманами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Люпита Нионго / © Getty Images
Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Аутфит Нионго дополнила очень короткой стрижкой, черными босоножками и стеганой фиолетовой сумкой, украшенной металлическим логотипом французского Модного дома.

Люпита сделала макияж с помадой малинового оттенка, украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами, на лицо она надела черные очки в форме кошачьего глаза. Светлый маникюр завершил образ актрисы.

Напомним, Люпита Нионго на церемонии вручения премии "Тони" произвела фурор своим провокационным образом. Она появилась в экстравагантном корсете-слепке цвета металлик, повторявшем форму ее грудной клетки и самого бюста.

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Дата публикации
Просмотры
450
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