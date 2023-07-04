В лавандовых мини-шортах и с сумкой Chanel: звезда Marvel Люпита Нионго похвасталась стройными ногами на фэшн-показе

Звезда фильма от Marvel "Черная пантера" - Люпита Нионго - приехала в Париж, чтобы посетить показ Chanel Haute Couture осень/зима 2023/2024, который состоялся в рамках Недели моды.

Для своего появления актриса выбрала стильный лук от Chanel. На ней был костюм из букле, который состоял из коротких шортов и топа с воротником, с блестящими пуговицами и большими накладными карманами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Аутфит Нионго дополнила очень короткой стрижкой, черными босоножками и стеганой фиолетовой сумкой, украшенной металлическим логотипом французского Модного дома.

Люпита сделала макияж с помадой малинового оттенка, украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами, на лицо она надела черные очки в форме кошачьего глаза. Светлый маникюр завершил образ актрисы.

Напомним, Люпита Нионго на церемонии вручения премии "Тони" произвела фурор своим провокационным образом. Она появилась в экстравагантном корсете-слепке цвета металлик, повторявшем форму ее грудной клетки и самого бюста.

Читайте также: