В лавандовых оттенках: Ники Хилтон в кружевном платье и на шпильках сияла на вечеринке

Ники Хилтон посетила вечеринку, посвященную Дню святого Валентина, которая прошла в Музее мороженого в Нью-Йорке.

Для своего выхода знаменитость выбрала красивый нежный образ. На ней было лавандовое кружевное платье миди с нюдовой подкладкой и элегантный жакет на тон светлее. Наряд она скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями на шпильках.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Хилтон сделала скромную прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах, красный маникюр, в ушах были серьги с большими камнями, а на руке – бриллиантовое кольцо. В руках Ники держала статуэтку в виде разноцветного мороженого.

Напомним, Ники Хилтон в пальто А-силуэта и с серьгами-пусетами пришла на фэшн-шоу.

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