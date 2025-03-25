В легендарном нипплкини Chanel: девушка Леонардо Ди Каприо снялась для глянца

Итальянская модель примерила смелые образы во время фотосессии для известного журнала.

26-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – стала главной звездой нового выпуска французской редакции Vogue. На обложке глянца она позировала топлес – на ней были одни лишь белые капроновые колготки от Louis Vuitton.

instagram.com/voguefrance

Стилисты подобрали для девушки очень смелые образы. Виттория примерила и розовый парик, и экстравагантные очки Prada, и чулки-сапоги с подвязками Balenciaga.

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

А также позировала в легендарном микробикини от Chanel, которое получило название "нипплкини" – из-за крошечного бюстгальтера, который прикрывает только соски (nipple).

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

Отметим, Виттория Черетти – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

Недавно она открыла показ Chanel на Парижской неделе моды, что подтвердило ее статус одной из ведущих моделей в индустрии моды.

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