В легендарном "голом" платье: Эмили Ратажковски перевоплотилась в Дженнифер Лопес

Вчера, 31 октября, все селебрити праздновали Хэллоуин и демонстрировали свои интересные костюмы.
33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски тоже решила не отставать и показала свой праздничный образ. Она перевоплотилась в Дженнифер Лопес в ее легендарном платье Versace с тропическим принтом, в котором она вышла на красную дорожку Grammy в 2000 году.
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Свой откровенный образ Эмили дополнила прической, как у Джей Ло.
А так выглядела певица:
Отметим, королевой Хэллоуина по праву считается модель Хайди Клум, ведь она славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. В этом году она опять удивила своим костюмом. Модель перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга.
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