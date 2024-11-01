В легендарном "голом" платье: Эмили Ратажковски перевоплотилась в Дженнифер Лопес

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски тоже решила не отставать и показала свой праздничный образ. Она перевоплотилась в Дженнифер Лопес в ее легендарном платье Versace с тропическим принтом, в котором она вышла на красную дорожку Grammy в 2000 году.

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Свой откровенный образ Эмили дополнила прической, как у Джей Ло.

А так выглядела певица:

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Отметим, королевой Хэллоуина по праву считается модель Хайди Клум, ведь она славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. В этом году она опять удивила своим костюмом. Модель перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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