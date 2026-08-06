- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 530
- Время на прочтение
- 1 мин
В легинсах и топе: Алессандра Амбросио показала тренировку для идеальных ягодиц и пресса
Модель находится в отличной физической форме и делится своими секретами по ее поддержании.
45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в Instagram видео своей тренировки.
На этот раз звезда показала комплекс упражнений, направленный на проработку мышц ягодиц и пресса. Для занятий модель выбрала облегающий спортивный серый комплект, состоящий из топа и легинсов, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.
На опубликованных видео Амбросио выполняла различные упражнения с собственным весом и спортивным инвентарем, уделяя особое внимание мышцам кора и нижней части тела. Судя по всему, именно такие тренировки помогают модели поддерживать отличную физическую форму.
Известно, что модель уже много лет придерживается активного образа жизни. Помимо занятий в спортзале, она регулярно практикует йогу и пилатес, занимается силовыми тренировками, любит хайкинг, серфинг и длительные прогулки на свежем воздухе. По словам Амбросио, именно сочетание разнообразных физических нагрузок и сбалансированного питания позволяет ей сохранять стройную фигуру и хорошее самочувствие.
Ранее, напомним, София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы.