В легинсах и топе: Алессандра Амбросио показала тренировку для идеальных ягодиц и пресса

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в Instagram видео своей тренировки.

На этот раз звезда показала комплекс упражнений, направленный на проработку мышц ягодиц и пресса. Для занятий модель выбрала облегающий спортивный серый комплект, состоящий из топа и легинсов, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На опубликованных видео Амбросио выполняла различные упражнения с собственным весом и спортивным инвентарем, уделяя особое внимание мышцам кора и нижней части тела. Судя по всему, именно такие тренировки помогают модели поддерживать отличную физическую форму.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Известно, что модель уже много лет придерживается активного образа жизни. Помимо занятий в спортзале, она регулярно практикует йогу и пилатес, занимается силовыми тренировками, любит хайкинг, серфинг и длительные прогулки на свежем воздухе. По словам Амбросио, именно сочетание разнообразных физических нагрузок и сбалансированного питания позволяет ей сохранять стройную фигуру и хорошее самочувствие.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы.

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