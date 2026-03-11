- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
В легком костюме, который дополнила меховой сумкой: Кайли Миноуг удивила образом на Неделе моды
Певица выбрала романтический образ, но с интересными акцентами.
Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг появилась среди гостей на Неделе моды в Париже и посетила показ Матье Блази для Chanel, который представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.
Певица позировала перед фотографами в изысканном и лакиночном комплекте с юбкой и легким топом на тонких бретельках. Обе вещи были украшены цветастым кружевом с вышивкой бисером.
Свой образ 57-летняя Кайли дополнила культовыми туфлями с открытой пяткой и черным мысом, а вот в руке держала очень нестандартную сумку-мешок, ведь она была выполнена из серого меха.
Волосы певица уложила в легкие локоны, а макияж ее был очень лаконичным и нежным, поэтому идеально подходил к романтическому луку.
Также этот показ посетили актриса и модель Лили-Роуз Деппи актриса Марго Робби.