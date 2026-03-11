ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

В легком костюме, который дополнила меховой сумкой: Кайли Миноуг удивила образом на Неделе моды

Певица выбрала романтический образ, но с интересными акцентами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайли Миноуг

Кайли Миноуг / © Associated Press

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг появилась среди гостей на Неделе моды в Париже и посетила показ Матье Блази для Chanel, который представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Кайли Миноуг / © Associated Press

Кайли Миноуг / © Associated Press

Певица позировала перед фотографами в изысканном и лакиночном комплекте с юбкой и легким топом на тонких бретельках. Обе вещи были украшены цветастым кружевом с вышивкой бисером.

Свой образ 57-летняя Кайли дополнила культовыми туфлями с открытой пяткой и черным мысом, а вот в руке держала очень нестандартную сумку-мешок, ведь она была выполнена из серого меха.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а макияж ее был очень лаконичным и нежным, поэтому идеально подходил к романтическому луку.

Кайли Миноуг / © Associated Press

Кайли Миноуг / © Associated Press

Также этот показ посетили актриса и модель Лили-Роуз Деппи актриса Марго Робби.

Кайли Миноуг в красивых платьях (9 фото)

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг и принц Уильям_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie