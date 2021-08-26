В легком платье и шубе: Джей Ло игриво позировала на ступеньках

В легком платье и шубе: Джей Ло игриво позировала на ступеньках

Каждый пост Джей Ло в Instagram привлекает внимание.

Певица снялась для рекламы сумки Coach, а позировала перед камерой артистка, одетая в нежно-голубое платье с мелким принтом, белую длинную шубу и в бежевые мюли на каблуках.

Длинные волосы Лопес были идеально выровнены, на лице был насыщенный макияж, а маникюр выполнен в темно-бордовом цвете. Певица присела на ступеньках, а потом даже прилегла на них, пикантно расставив ноги.

В Instagram бренда также было опубликовано несколько фотографий и видео, под которыми представители бренда написали, что сумка Rogue Coach возвращается, а "икона" Дженнифер Лопес рада ее представить.

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