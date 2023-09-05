В легком платье с глубоким декольте: итальянская актриса позировала на красной дорожке кинофестиваля

Лаконичный наряд она дополнила роскошными украшениями.
Итальянская актриса Свева Альвити уже несколько дней блистает на красной дорожке 80-го Венецианского кинофестиваля на острове Лидо. В день открытия мероприятия она продемонстрировала образ в нежно-розовом платье с цветком от бренда Ermanno Scervino.
Вчера же звезда вышла на публику в легком платье цвета шампанского у которого было очень глубокое V-образное декольте.
Дизайн платья был простым, ведь его украшали только небольшие оборки на плечах и завязки на декольте.
Дополнила лук актриса красной обувью и роскошным набором Damiani Mimosa High Jewelry, изготовленным из розового золота, розовых сапфиров, рубинов и впечатляющих больших кораллов.
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