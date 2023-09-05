В легком платье с глубоким декольте: итальянская актриса позировала на красной дорожке кинофестиваля

Итальянская актриса Свева Альвити уже несколько дней блистает на красной дорожке 80-го Венецианского кинофестиваля на острове Лидо. В день открытия мероприятия она продемонстрировала образ в нежно-розовом платье с цветком от бренда Ermanno Scervino.

Вчера же звезда вышла на публику в легком платье цвета шампанского у которого было очень глубокое V-образное декольте.

Дизайн платья был простым, ведь его украшали только небольшие оборки на плечах и завязки на декольте.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

Дополнила лук актриса красной обувью и роскошным набором Damiani Mimosa High Jewelry, изготовленным из розового золота, розовых сапфиров, рубинов и впечатляющих больших кораллов.

Свева Альвити / Фото: Getty Images

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