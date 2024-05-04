В легком платье с принтом: Белла Хадид подчеркнула фигуру винтажным нарядом

Американская супермодель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла к своей машине в сопровождении охраны. В этом городе она сейчас проводит время, чтобы продвигать свой новый парфюмерный бренд Orebella.

Девушка выглядела очаровательно, поскольку надела очень нежное и женственное платье от бренда Roberto Cavalli. Это был винтажный наряд из коллекции весна-лето 2003 года.

Наряд был в интересный принт с изображением райских птиц и цветов, а также на юбке его украшал высокий разрез, открывающий ноги. Дополнял это летнее легкое платье корсет, на котором тоже был рисунок. Наряд Белла дополнила золотыми босоножками Giuseppe Zanotti, украшениями, высокой прической и латте-макияжем.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

После этого эффектного появления на публике модель подловили вечером в компании бойфренда - Адана Бануэлоса - довольно известного американкого наездника. Пара выходила из заведения держась за руки, при этом Белла носила кожаные штаны и куртку в сочетании с ботинками и белым топом. А вот Адан был в рубашке, джинсах и ковбойской шляпе. Похоже, что в таком образе ковбой ходит и за пределами своей фермы.

Белла Хадид с бойфрендом / Фото: Getty Images

Также известно, что девушка продала свою недвижимость в Лос-Анджелесе и переехала в Техас чтобы спрятаться от внимания. Однако сделала она это ради нового бойфренда, который тоже живет в Техасе, или нет - не сообщала. Согласно изданию Daily Mail, пара живет недалеко друг от друга.

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