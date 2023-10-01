В легком платье в цветочный принт: Алина Байкова показала фото в романтичном образе из Марокко

Модель опять путешествует по миру.
Украинская красавица Алина Байкова не перестает нас удивлять своими луками. В этот раз модель отправилась в Марокко, где посетила город Марракеш.
Для одной из прогулок Алина надела романтичное мини-платье в цветочный принт с длинными рукавами и рюшами на манжетах и юбке. Дополнили ее наряд кремовая сумка от Chanel, макияж и несколько украшений.
Также Алина собрала волосы в низкий пучок и украсила легким шелковым платком, расцветка которого сочеталась с принтом ее платья.
Вероятно, звезда проводит в этой стране время со своим новым бойфрендом, имя которого пока держит в секрете. Только иногда Байкова показывает фотографии загадочного молодого человека в Instagram Stories.
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