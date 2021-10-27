В легкой юбке и кедах: актрису Дженнифер Гарнер заметили в красивом наряде

Образ был простой, но удобный и даже немного романтичный.

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер, которая также является бывшей супругой Бена Аффлека, попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла к своей машине, чтобы забрать сына из школы. Она была одета в пеструю длинную юбку, белые носки, коричневые кеды и кашемировую кофту от Altuzarra цвета капучино.

Сбоку кофту украшали крупные золотые пуговицы, а из аксессуаров на актрисе были только часы и ожерелье. В руке у нее была защитная маска, которую она вскоре надела.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Дженнифер любит простые и удобные вещи, а также одна из немногих знаменитостей, кто лично ходит за покупками. Как-то ее даже подловили на рынке, когда она покупала овощи. Звезда была с огромными шопперами на плече.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

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