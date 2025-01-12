В леопардовом белье и маске хищной кошки: телеведущая в откровенном образе похвасталась пышным бюстом

41-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес примерила сексуальный комплект белья из коллекции, которую создал бренд Ким Кардашьян в коллаборации с Dolce & Gabbana.

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram порцию новых пикантных снимков. Она продемонстрировала сексуальный образ с ног до головы в "хищном" принте. Позировала звезда на кровати в комнате.

Джессика предстала перед фотокамерой в леопардовом белье из коллаборации Skims x Dolce & Gabbana. На ней был бюстгальтер, трусы, пояс с подтяжками, чулки и высокие перчатки.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

Аутфит Алвес дополнила меховой маской хищной кошки и туфлями с животным принтом на каблуках-рюмке.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

Телеведущая продемонстрировала свои пышные формы и огромный бюст.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

Напомним, Джессика Алвес пришла на вечеринку в Сан-Паулу в белом мини-платье с серебряной бахромой и пайетками.

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