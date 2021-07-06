В леопардовом бикини: Бар Рафаэли похвасталась безупречной фигурой

36-летняя израильская модель поделилась новой фотографией в купальнике.

Бар Рафаэли очень часто публикует кадры с отдыха, а у подписчиков модели создается впечатление о том, что мама троих детей только то и делает, что отдыхает, а еще очень много времени проводит в спортзале.

На фото Рафаэли сделала селфи в леопардовом бикини в ванной комнате. Фигуру знаменитости можно рассмотреть с ближайшего ракурса.

Ранее модель показывала снимок в бикини, на котором позировала в ярком красном или морковного цвета купальнике. И много снимков постила с отдыха на яхте.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

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Напомним, прошлой осенью Бар Рафаэли приговорили к 6 месяцам условно и к 9 месяцам общественных работ в интернате для людей с тяжелыми физическими и умственными недостатками за неуплату налогов на сумму около 10 миллионов долларов.

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