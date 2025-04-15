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- Шоу-бизнес
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В леопардовом бикини: Ева Лонгория сверкнула подкачанным прессом
Голливудская актриса находится в отличной физической форме благодаря регулярным тренировкам.
50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — продемонстрировала спортивную фигуру на отдыхе. В своем Instagram она показала, как загорала у бассейна. На фото звезда позировала в леопардовом бикини на тонких бретелька и в бейсболке.
В комментариях под публикацией поклонники написали много комплиментов Еве и ее подкачанному прессу. Актриса находится в отличной физической форме, а все благодаря ее дисциплине – она не пропускает тренировки и ведет здоровый образ жизни.
Также Лонгория отмечает, что активно двигается в течение всего дня – она много гуляет со своим сыном и любит танцевать во время приготовления пищи. А в питании придерживается принципа "чистой" еды (овощи, белок, полезные жиры), хотя иногда позволяет себе что-то "вредное", например, блюда своей любимой мексиканской кухни.
Ранее, напомним, Ева Лонгория снялась для глянца в пиджаке на голое тело и рассказала о своих секретах красоты.