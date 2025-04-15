В леопардовом бикини: Ева Лонгория сверкнула подкачанным прессом

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

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50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — продемонстрировала спортивную фигуру на отдыхе. В своем Instagram она показала, как загорала у бассейна. На фото звезда позировала в леопардовом бикини на тонких бретелька и в бейсболке.

© Instagram Евы Лонгории

В комментариях под публикацией поклонники написали много комплиментов Еве и ее подкачанному прессу. Актриса находится в отличной физической форме, а все благодаря ее дисциплине – она не пропускает тренировки и ведет здоровый образ жизни.

Также Лонгория отмечает, что активно двигается в течение всего дня – она много гуляет со своим сыном и любит танцевать во время приготовления пищи. А в питании придерживается принципа "чистой" еды (овощи, белок, полезные жиры), хотя иногда позволяет себе что-то "вредное", например, блюда своей любимой мексиканской кухни.

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Ранее, напомним, Ева Лонгория снялась для глянца в пиджаке на голое тело и рассказала о своих секретах красоты.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории