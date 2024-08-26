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В леопардовом бикини и откровенном платье: новый сексуальный образ Арабеллы Чи

В леопардовом бикини и откровенном платье: новый сексуальный образ Арабеллы Чи

В леопардовом бикини и откровенном платье: новый сексуальный образ Арабеллы Чи

Арабелла Чи

Девушка не устает хвастаться соблазнительными луками.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram снимками своего нового сексуального аутфита, в котором она собралась на вечеринку.

На этот раз блондинка одела леопардовое бикини и откровенное платье в "хищный" принт. Наряд имел глубокое декольте, вырезы по бокам и обнаженную спину.

Арабелла Чи / ©
Арабелла Чи

Образ Арабелла дополнила стильными очками. Она распустила волосы, уши украсила лаконичными серьгами, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами, часами и кольцами.

Арабелла Чи / ©
Арабелла Чи

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи продемонстрировала стройную фигуру в купальнике василькового цвета с металлическим кольцом между грудью.

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