В леопардовом бикини и откровенном платье: новый сексуальный образ Арабеллы Чи

Девушка не устает хвастаться соблазнительными луками.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram снимками своего нового сексуального аутфита, в котором она собралась на вечеринку.
На этот раз блондинка одела леопардовое бикини и откровенное платье в "хищный" принт. Наряд имел глубокое декольте, вырезы по бокам и обнаженную спину.
Образ Арабелла дополнила стильными очками. Она распустила волосы, уши украсила лаконичными серьгами, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами, часами и кольцами.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи продемонстрировала стройную фигуру в купальнике василькового цвета с металлическим кольцом между грудью.
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