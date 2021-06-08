В леопардовом бикини и с двумя косичками: "ангел" Барбара Палвин занялась снорклингом

Модель любит пляжный отдых.

27-летняя венгерская супермодель и один из "ангелов" Victoria's Secret - Барбара Палвин, уже вернулась с отдыха в Мексике. Девушка отдыхала в полюбившемся всем в последнее время городе Тулуме.

Барбара Палвин / Instagram Барбары Палвин

Несмотря на то, что отпуск закончился, Барбара решила показать, чем она занималась. Топ-модель в леопардовом бикини и с двумя косичками занялась снорклингом. Она с масками и ластами плавали среди черепах и других морских животных.

Барбара Палвин / Instagram Барбары Палвин

Напомним, ранее Барбара Палвин показывала, как она выглядит без макияжа. Фото было сделано как раз в Тулуме. Но, пока она там отдыхала, свою геолокацию не называла.

Барбара Палвин / Instagram Барбары Палвин

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