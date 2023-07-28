В леопардовом бикини и в компании дочерей: Бьянка Балти показала, как отдыхает в Ницце

39-летняя модель Бьянка Балти показала кадры из отпуска, который она проводит с дочками и друзьями во французской Ницце.

Манекенщица не часто делится кадрами своей приватной жизни в соцсетях. На этом фото, которое Бьянка опубликовала в блоге в Instagram она запечатлена в леопардовом бикини и песочных тонких брюках свободного кроя с бахромой на штанинах.

Бьянка запечатлена сидя на диване со своими дочерьми – старшей 16-летней Матильдой и младшей 8-летней Мией.

"Семья". – коротко подписала фотографию модель.

Бьянка Балти с дочерью Матильдой / Фото: Instagram Бьянки Балти

Также в блоге Балти публиковала и другие кадры с отдыха и показывала снимки с дочерьми.

Бьянка Балти / Фото: Instagram Бьянки Балти

Многие модели сейчас отправились на курорты в отпуск. Недавно снимками с Ибицы делилась бразильянка Алессандра Амбросио.

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