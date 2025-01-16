В леопардовом бикини: звезда OnlyFans Джессика Алвес кокетливо похвасталась огромной грудью

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram видео, на котором она продемонстрировала свой эффектный пляжный лук.

Женщина позировала перед камерой в бикини с красными завязками. Алвес кокетливо похвасталась огромным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами.

"Просто жить недостаточно. Надо иметь солнце, свободу и маленький цветочек", – подписала Джесс фото.

Напомним, в прошлый раз Джессика Алвес продемонстрировала соблазнительный образ в черном белье с кружевом, которое дополнила черным поясом с подтяжками для чулок.

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