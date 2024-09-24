В леопардовом боди: экстремально похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала "новую" фигуру

43-летняя американская певица, которая похудела на 18 килограммов, появилась на особом мероприятии в Голливуде - вечеринке в честь 25-летия своего дебютного альбома, который носил ее имя Christina Aguilera. Он увидел свет 24 август 1999 года.

На гламурном светском мероприятии Кристина Агилера решила появится в максимально эпатажном наряде, поскольку надела фиолетовое латексное боди в леопардовый принт. Наряд имел эффектное декольте и длинные рукава.

Носила этот наряд она в сочетании с капроновыми черными колготками, дерзким ремнем с пряжкой и черными туфлями.

Также Кристина сделала яркий макияж, маникюр черного цвета и надела с боди пушистую черную шубу. Финальными акцентами ее лука стали украшения с бриллиантами.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Напомним, что впервые свою "новую" фигуру Агилера продемонстрировала на сцене в Лас-Вегасе. Во время своего шоу она активно выступала, демонстрируя боди разных фасонов и мини-платья. Тогда она вызвала много вопросов своим экстремальным похудением и просто шокировала публику.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Конечно, такая быстрая потеря веса сразу наталкивает на мысль, что Агилера воспользовалась новомодным голливудским препаратом оземпик - лекарством для диабетиков, с помощью которого многие знаменитости сейчас теряют вес. Однако певица отрицает, что делала инъекции.

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