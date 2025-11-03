ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом боди и колготках в сетку: Виттория Черетти — девушка Леонардо Ди Каприо — сходила на вечеринку

Модель показала в Сети, какие костюмы надевала на Хэллоуин.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Виттория Черетти

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — как и многие другие знаменитости, весело провела минувший Хэллоуин. Она сходила на праздничную вечеринку, а в каких костюмах, показала в своем Instagram.

Первый ее костюм состоял из леопардового боди, черного жакета, колготок в сетку и высоких сапог. Также она надела шляпу и взяла в руки длинную плеть.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

А второй — представлял собой форму охотников за привидениями. Виттория позировала в комбинезоне, грубых ботинках и перчатках.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

На ее талии была рация с символом охотников за привидениями.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Напомним, королевой Хэллоуина часто называют немецкую супермодель Хайди Клум. Она уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника и придумывает себе просто невероятные костюмы — от знойной Джессики Рэбит до пожилой женщины с варикозом на ногах и червя. На самые интересные ее костюмы смотрите здесь.

В этом году она появилась в реалистичном костюме Медузы.

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie