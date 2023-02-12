В леопардовом боди с пикантным декольте: красотка Жизель Бундхен попала под прицел папарацци

Жизель Бундхен привела 10-летнюю дочь Вивиан на урок верховой езды в Майами. Дочь в кадр не попала, а вот саму Жизель охотно запечатлели.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Одета модель была в леопардовый топ, напоминающий купальник, с обнаженной спиной и пикантным вырезом на декольте, продемонстрировав упругую грудь. Жизель родила двоих детей и в 2015 году сделала подтяжку груди. Это был ее подарок самой себе на 35-летие. После двух беременностей и грудного вскармливания двоих детей Бундхен не нравилась ее грудь, и она решила это исправить. Однако не было информации вставляла ли модель себе импланты или обошлась просто подтяжкой.

Леопардовый боди Бундхен сочетала с черными короткими шортами и кожаными сандалиями на плоской подошве. Ее волосы были собраны в небрежный хвост, а на лице были солнцезащитные очки.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что Бундхен и ее муж Том Брэди наняли адвокатов по бракоразводным процессам. Но с тех пор новостей об их браке или состоявшемся разводе не было.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

Читайте также: