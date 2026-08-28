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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В леопардовом бюстгальтере и кожаном корсете: Биби Рекса в дерзком луке зажгла на сцене

Американская певица выступила на Рокфеллер-сквере в смелом наряде.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Биби Рекс

Биби Рекс / © Getty Images

Биби Рекса выступила в программе Today на канале NBC. Концерт прошел под открытым небом на Рокфеллер-арене в Нью-Йорке.

На сцене певица появилась в леопардовом кружевном бюстгальтере, который она сочетала с белым укороченным болеро с рукавами до локтей. Она также надела черный кожаный корсет, который подчеркнул ее талию и пышное декольте.

Биби Рекс / © Getty Images

Биби Рекс / © Getty Images

На Биби были еще черные кожаные микрошорты, украшенные металлическими люверсами, ремешками, цепями и массивным поясом с декоративной пряжкой. Аутфит звезда дополнила черными колготками в сетку. А на ноги она надела высокие кожаные ботинки на грубой массивной платформе со шнуркой, пряжками и металлическими шипами.

Ярким цветовым акцентом стали розовые перчатки без пальцев с шипами. Образ Биби также дополнили многослойное массивное колье из цепочек и темный маникюр. Артистка сделала прическу с ровным пробором и макияж с акцентом на глазах.

Сценический аутфит Биби получился дерзким и сексуальным, с ярко выраженными рокерскими и панковскими нотками.

Напомним, Биби Рекс в топе со шнуровкой продемонстрировала пышную грудь.

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