В леопардовом кардигане и без макияжа: 19-летняя дочь Кейт Мосс на ланче в Лондоне

В леопардовом кардигане и без макияжа: 19-летняя дочь Кейт Мосс на ланче в Лондоне

Лила Мосс выбрала для своего выхода сдержанный аутфит.

Дочь Кейт Мосс – Лила Мосс - посетила ланч в Лондоне, организованный актрисой и бывшей женой Джуда Лоу - Сэйди Фрост в честь запуска ее линейки одежды для занятия йогой Frost Body.

Лила выбрала для мероприятия комфортный лук. Она сочетала леопардовый кардиган из ангоры, который спустила с одного плеча, с черным топом и черными брюками, слегка расклешенными к низу. Наряд девушка дополнила черными ботинками на грубой подошве.

Лила Мосс / Getty Images

Волосы Мосс собрала в пучок, украсила шею широкой цепочкой и кулонами на тонкой цепочке, в ушах были золотые серьги-кольца, а на руках - золотые кольца. На лице у нее отсутствовал макияж.

Модель мило улыбалась фотографам на камеру.

Напомним, на дне рождения своей мамы в ресторане Лили появилась в белой рубашке, черном джемпере, кожаных брюках и черном кожаном пальто, а обута была в грубые ботинки Doc Marten.

Лила Мосс / Getty Images

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