В леопардовом кэтсьюте и мохнатых сапогах: модель из Панамы похвасталась гламурным луком и пышными формами

Грейси Бон

Реклама

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram видео, на котором похвасталась новым гламурным аутфитом.

Красотка была одета в обтягивающий черно-бело-серый кэтсьют с леопардовым принтом. Главным акцентом в нем был глубокий вырез, который позволил Бон продемонстрировать свой соблазнительный бюст.

Грейси Бон

Образ Грейси дополнила объемной меховой шляпой вишневого цвета и такими же мохнатыми сапогами.

Реклама

«Привет… это я», — подписала знаменитость видеоролик.

Напомним, ранее Грейси Бон показалась в кэтсьюте с блестками и откровенным декольте, сверху которого надела черную кожанку с меховым воротником.