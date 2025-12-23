- Дата публикации
В леопардовом кэтсьюте и мохнатых сапогах: модель из Панамы похвасталась гламурным луком и пышными формами
Грейси Бон не устает делиться с подписчиками видео, на которых она демонстрирует свои соблазнительные луки.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram видео, на котором похвасталась новым гламурным аутфитом.
Красотка была одета в обтягивающий черно-бело-серый кэтсьют с леопардовым принтом. Главным акцентом в нем был глубокий вырез, который позволил Бон продемонстрировать свой соблазнительный бюст.
Образ Грейси дополнила объемной меховой шляпой вишневого цвета и такими же мохнатыми сапогами.
«Привет… это я», — подписала знаменитость видеоролик.
Напомним, ранее Грейси Бон показалась в кэтсьюте с блестками и откровенным декольте, сверху которого надела черную кожанку с меховым воротником.