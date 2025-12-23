ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом кэтсьюте и мохнатых сапогах: модель из Панамы похвасталась гламурным луком и пышными формами

Грейси Бон не устает делиться с подписчиками видео, на которых она демонстрирует свои соблазнительные луки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram видео, на котором похвасталась новым гламурным аутфитом.

Красотка была одета в обтягивающий черно-бело-серый кэтсьют с леопардовым принтом. Главным акцентом в нем был глубокий вырез, который позволил Бон продемонстрировать свой соблазнительный бюст.

Грейси Бон

Грейси Бон

Образ Грейси дополнила объемной меховой шляпой вишневого цвета и такими же мохнатыми сапогами.

«Привет… это я», — подписала знаменитость видеоролик.

Напомним, ранее Грейси Бон показалась в кэтсьюте с блестками и откровенным декольте, сверху которого надела черную кожанку с меховым воротником.

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie