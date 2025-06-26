В леопардовом кэтсьюте и на шпильках: Хлое Кардашьян в гламурном образе появилась в Венеции

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Хлое Кардашьян попала в объективы папарацци в аэропорту Венеции Марко Поло, когда шла к водному такси. Звезда реалити вместе со своей мамой Крис Дженнер и сестрой Ким Кардашьян приехала в Италию на трехдневную свадьбу к американскому миллиардеру, основателю Amazon Джеффу Безосу и его возлюбленной Лорен Санчес.

Крис Дженнер, Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

Хлое выглядела гламурно. Она была одета в леопардовый кэтсьют из коллекции Skims x Dolce & Gabbana на тонких бретельках и с пикантным декольте, который подчеркнул ее соблазнительные формы.

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Лук Кардашьян дополнила коричневыми мюлями на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж с бежевой помадой и длинный белый маникюр. Глоэ надела на лицо массивные черные очки и украсила щиколотку золотым браслетом. В одной руке она несла дорожное розовое платье с монограммой Louis Vuitton и с коричневыми ручками, а в другой – розовую термокружку.