В леопардовом кэтсьюте: топ-модель Алессандра Амбросио сходила на вечеринку

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – сходила на вечеринку, посвященную коллаборации бренда Bebe и певицы Сиары.

Для своего вечернего выхода модель выбрала лук с модным анималистическим принтом. Она надела леопардовый кэтсьют с глубоким декольте, который дополнила черным бархатным жакетом, маленькой черной сумкой, силиконовыми сабо на высоких каблуках, а также золотыми круглыми серьгами.

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Сама же Сиара надела короткой блестящее платье с камуфляжными принтом, которое дополнила искусственной шубой и ботильонами на высоких каблуках.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио в мини-юбке сходила на чемпионат по теннису. Она посетила Открытый чемпионат США по теннису – US Open 2024 – и выбрала для такого важного спортивного мероприятия стильный лук, который состоял из вязаной белой кофты с короткими рукавами и голубой мини-юбки.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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