В леопардовом корсете-бюстье: Даша Астафьева похвасталась сексуальным декольте

Певица снялась в пикантной фотосессии.
Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимок авторства Julia Black, на котором она продемонстрировала соблазнительный аутфит. Позировала звезда, прикрыв руками глаза.
На артистке был леопардовый корсет-бюстье, идеально подчеркнувший ее сексуальное декольте.
Волосы она собрала в хвост и дополнила лук макияжем с бордовой помадой. Маникюр вишневого цвета завершил эффектный образ Астафьевой.
Напомним, ранее Даша показала снимки с советником Офиса президента Алексеем Арестовичем.
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