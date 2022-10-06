В леопардовом корсете-бюстье: Даша Астафьева похвасталась сексуальным декольте

Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимок авторства Julia Black, на котором она продемонстрировала соблазнительный аутфит. Позировала звезда, прикрыв руками глаза.

На артистке был леопардовый корсет-бюстье, идеально подчеркнувший ее сексуальное декольте.

Волосы она собрала в хвост и дополнила лук макияжем с бордовой помадой. Маникюр вишневого цвета завершил эффектный образ Астафьевой.

Напомним, ранее Даша показала снимки с советником Офиса президента Алексеем Арестовичем.

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