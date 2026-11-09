ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом корсете, чулках и с кошачьими ушками: Лотти Мосс показала игривый образ

Модель устроила пикантную фотосессию, для которой перевоплотилась в соблазнительную кошечку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Британская модель Лотти Мосс, младшая сестра супермодели Кейт Мосс, опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала откровенный и игривый образ.

Для фотосета блондинка перевоплотилась в соблазнительную кошечку. Она позировала на винтажном диване в леопардовом корсете с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивую грудь.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти сочетала корсет с черными капроновыми чулками и туфлями на высоких каблуках и платформе, украшенными перьями. Дополнили ее пикантный аутфит леопардовые митенки и ободок с острыми кошачьими ушками.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Особое внимание модель уделила макияжу: она нарисовала черный кошачий носик и усики на щеках, а глаза подчеркнула стрелками. Губы накрасила помадой приглушенного розового оттенка. Волосы Лотти уложила в пышные локоны с челкой. Черный маникюр завершил лук девушки.

Модель также продемонстрировала свои многочисленные татуировки на руках и теле, которые придали ее образу дерзости.

Напомним, Лотти Мосс в цветочном платье и шляпе с кружевом появилась на скачках.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie