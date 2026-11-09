В леопардовом корсете, чулках и с кошачьими ушками: Лотти Мосс показала игривый образ

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

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Британская модель Лотти Мосс, младшая сестра супермодели Кейт Мосс, опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала откровенный и игривый образ.

Для фотосета блондинка перевоплотилась в соблазнительную кошечку. Она позировала на винтажном диване в леопардовом корсете с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивую грудь.

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Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти сочетала корсет с черными капроновыми чулками и туфлями на высоких каблуках и платформе, украшенными перьями. Дополнили ее пикантный аутфит леопардовые митенки и ободок с острыми кошачьими ушками.

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Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Особое внимание модель уделила макияжу: она нарисовала черный кошачий носик и усики на щеках, а глаза подчеркнула стрелками. Губы накрасила помадой приглушенного розового оттенка. Волосы Лотти уложила в пышные локоны с челкой. Черный маникюр завершил лук девушки.

Модель также продемонстрировала свои многочисленные татуировки на руках и теле, которые придали ее образу дерзости.

Напомним, Лотти Мосс в цветочном платье и шляпе с кружевом появилась на скачках.

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