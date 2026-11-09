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- Шоу-бизнес
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В леопардовом корсете, чулках и с кошачьими ушками: Лотти Мосс показала игривый образ
Модель устроила пикантную фотосессию, для которой перевоплотилась в соблазнительную кошечку.
Британская модель Лотти Мосс, младшая сестра супермодели Кейт Мосс, опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала откровенный и игривый образ.
Для фотосета блондинка перевоплотилась в соблазнительную кошечку. Она позировала на винтажном диване в леопардовом корсете с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивую грудь.
Лотти сочетала корсет с черными капроновыми чулками и туфлями на высоких каблуках и платформе, украшенными перьями. Дополнили ее пикантный аутфит леопардовые митенки и ободок с острыми кошачьими ушками.
Особое внимание модель уделила макияжу: она нарисовала черный кошачий носик и усики на щеках, а глаза подчеркнула стрелками. Губы накрасила помадой приглушенного розового оттенка. Волосы Лотти уложила в пышные локоны с челкой. Черный маникюр завершил лук девушки.
Модель также продемонстрировала свои многочисленные татуировки на руках и теле, которые придали ее образу дерзости.
Напомним, Лотти Мосс в цветочном платье и шляпе с кружевом появилась на скачках.