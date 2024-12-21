В леопардовом костюме, блузке с глубоким декольте и без морщин: 69-летняя вдова Дэвида Боуи посмотрела мюзикл

Супермодель 90-х Иман продемонстрировала молодой и стройный вид.
Вдова культового британского музыканта и певца Дэвида Боуи и топ-модель – 69-летняя Иман посетила премьеру обновленного мюзикла "Цыганка" на Бродвее в The Majestic Theatre в Нью-Йорке.
Для своего появления она выбрала эффектный образ. На модели был блестящий коричневый костюм с леопардовым принтом, состоявший из удлиненного жакета и брюк-клеш со стрелками. Его знаменитость сочетала с шоколадной блузкой с глубоким декольте, расшитой стразами. Обута она была в черные кожаные ботильоны.
В Иман была идеально ровная укладка и макияж смоки-айс. Кстати, выглядит она молодо, на ее лице нет ни одной морщинки.
Шею женщина украсила деликатной золотой цепочкой с подвеской, а руку – коктейльным кольцом с большим камнем.
Напомним, Иман пришла на гала-концерт по случаю 20-летия благотворительной организации Wayuu Taya в Нью-Йорке в черном платье А-силуэта с черной вышивкой и большими серебристыми аппликациями с камнями.
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